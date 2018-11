El Pichanguero: "Aladino" se mostró contento con el mural pintado en el Estadio Nacional

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Aladino no la pasa bien, pues no ser titular en su equipo generó que el Tigre no lo considere en su última convocatoria, sin embargo dibujó una sonrisa en su rostro al saber que en el Pepe Díaz lo inmortalizaron a él, Foquita y la Sombra en la celebración tras la clasificación al Mundial. El man no ve las horas de darse una vuelta por lima limón para chequear el histórico mural. ¡Bien ahí! Así arrancamos con las ultimitas de nuestra pelotita...

El clon del Marco Antonio Solís anda palteado, pues le pasaron el talán que en los yunaites un sujeto anda pidiendo dinero a su nombre para promocionar algunos peloteros. El tío dizque está por ahora alejado de la labor de empresario y amenaza con volar a la tierra del Tío Sam para aclarar el malentendido que lo recontra deja mal parado. ¡Por la rexuxa!

Hazte fama y échate a la cama reza un conocido refrán que le cae a pelo a Machito, quien jura que ahora es un angelito, sin embargo fue detenido en un carro robado allá por el norte, dizque por un cachuelo que le salió para llevar un encargo. Por ahora el ex pelotero la ha librado, sin embargo está bajo la lupa. ¡Asu mare!

La virgen se le presentó al Cachete, quien fue invitado para un partido de viejas glorias que se jugará el fin de semana. El man en una se apuntó, pues dizque aprovechará para comprometer a ex colegas para que participen a fin de año en su partido de despedida, que dizque tendrá también invitados extranjeros. ¡Ajá!

En el imperio no se duermen y a sabiendas que el próximo año pueden volver a primera le apuntaron la placa a Loba, quien integró el plantel que se llevó la Suda hace una década y media y quien quema sus últimos cartuchos. ¡Uyuyuyy!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!