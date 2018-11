Es hora de disparar... Qué tal, causitas. En la Ciudad Blanca esperan con ansías al equipo del Tigre, lo malo es que algunos también soñaban con conocer al uno del Real Madrid, que no fue convocado en los Ticos. Otro jugador que se hará extrañar, pero en nuestro equipo, es Aladino, quien hace siete años estuvo como dos semanas por allá con una sele juvenil, junto a otros peloteros que hoy integran el combinado patrio. Al chatín lo recuerdan recontra sencillazo y juran que el jueves su conchudez en la cancha le hizo falta a la Blanquirroja. ¡Esa es! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

En el Llauca la people anda saltona porque no cobran octubre y como saben que la mayoría no seguirá en el plantel temen que los paseen hasta el próximo año, incluso con el pago del mes siguiente. Ahora que salvaron la categoría ya no hay mucha preocupación por parte de quienes manejan el club, sobre todo porque como en diciembre no hay julbo tampoco hay pago, menos grati. ¡Alaaaa!

El Pepe se quedó con las ganas de venir a lima limón para recordar un viejo cariño que dejó por estos lares. Y es que el partido de viejas glorias, que era la excusa perfecta para su visita, fue cancelado por falta de garantías. Las autoridades no dieron el visto bueno, aunque las malas lenguas juran que la falta de demanda en la venta de entradas también jugó en contra de que haya julbo. ¡Rexuxa!

La suspensión del show que hoy iba a ver en el Pepe Díaz dejó colgados a varios, algunos que contaban con ese ingreso para gastos de fin de año. En el caso del Cachete, se quedó con los crespos hechos de tener vitrina para el lanzamiento a fin de año de un libro con su biografía en la Ciudad Blanca. ¡Ajá!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!