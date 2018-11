ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Ya me contaron que un conejo, un chavo, un pata que cayó al pozo y un personaje que anda pendiente del wasap fueron los que armaron la rumba junto a Aladino luego del partido ante los gringos en los Yunaites. La joda en el hotel de la bicolor estuvo amenizada con sus respectivas chilindrinas y debido al escándalo el Tigre borró al ex pelotero paulista de la convocatoria. ¡A la mela! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El juergón en la concentración de la sele no ha pasado piola. En la Videna están recontra asados y han pedido las cabezas de todos los trabajadores involucrados. Lo malo es que un tío, que a veces no quiere ver, está tapando tuto porque si se sabe toda la verdad van a despedir a varios de sus engreídos. La cosa están bien fea y parece que varios no llegarán a Navidad por choborras y alcahuetes de los peloteros indisciplinados. ¡Por la rexuxa!

El Depredador recuperó la sonrisa, pues un ex compañero lo invitó a participar de su partido de despedida y el man volverá a las canchas antes de fin de año. El goleador está como loco por pisar el verde, por eso sudará la gota gorda con un personal trainer para llegar mil puntos. ¡Vale!

El tío Vicuña anda tiki tiki porque ya se dio cuenta que el equipo rival llenará el estadio en los dos partidos que definirán al campeón. Ante esa situazao, los profes de su uni ya le empiezan a meter presión a los alumnos que andan con notas bajas para que vayan a alentar al poeta ofreciendo puntachos en el promedio. ¡Nooo!

La Gringa del surf celebró ayer 14 años del título que logró en los yunaites que la llevó a ser la number one del mundo. La rubia lucha por llegar a los Panamericanos y retirarse a lo grande con una medalla. ¡Ajá!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!