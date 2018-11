ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. En la Videna han perdido la brújula. Todos no chambean en el mismo sentido y eso está perjudicando a la selección. Mientras algunos le hacen la guerra a la Ley de Fortalecimiento, el Tigre y su entorno patalean para retomar el nivel de juego que nos clasificó a Rusia. En San Luis se percibe ambiente de inestabilidad y definitivamente la mala vibra se contagia al resto. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.



Ya estamos por acabar el año y todavía no sabemos cómo se jugará el campeonato del 2019. Los presidentes de los clubes no tienen idea de la famosa Liga de Fútbol Peruano y amenezan con crear un torneo paralelo, lo que podría costarles una suspensión por parte de la FIFA y un juicio de GOLPERÚ. Por eso decimos que las autoridades de la FPF y ADFP deben chambear en un solo objetivo, unidos. El Gordito tiene que voltear la mirada a nuestro fútbol porque de lo contrario hasta la selección se puede perjudicar. ¡Así es!



Me cuentan que Buffón está picón porque un chibolo le metió su galletazo. Pese a todo, ayer dio la cara: Dijo que las cosas quedan en la cancha y que no volverá a pisar el palito. Nadie discute su calidad bajo los tres palos, donde es por lejos el mejor, pero no puede perder la cabeza por un contacto normal que ocurre en cualquier campo. Lo peor es que por computarse parador puede perder feo. ¡Ya pues!



Ese abogado patazo se cree influencer en las redes sociales, pero nadie le para balón. Solo algunos chupes le dan like. Parece que está obsesionado con el Gordito de San Luis porque una vez le cantó que se le moja la canoa. ¡Guarda!



BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!