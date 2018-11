La Nena anunció que se amarra, pero no le mandará el parte a su viejo porque todavía no le cumple su pensión

¡Qué tal, causitas! La Nena se amarra con su gringo y armará un tonazo de rompe y raja. El anuncio lo hizo en sus redes sociales donde todos sus amigos la felicitaron por esta nueva etapa de felicidad. Lo malo es que no le mandará el parte a su viejo porque todavía no le deposita el billete pendiente por la manutención. ¡Qué palta! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Me pongo de pie para despedir a los muchachos de Sport Rosario, quienes a pesar de la goleada sufrida ante Cristal, demostraron que tienen mucha dignidad y respeto por la profesión porque se presentaron y dejaron todo en la cancha. El palo es para sus ¿dirigentes? que los tienen al hambre todo el año y no merecen existir ni un minuto más en el fútbol. Ese payaso que acaba de salir alcalde de Huaraz se gastó todo el billete del equipo en su campaña, pero todo da vueltas y nadie se va de este mundo sin pagar el daño que hizo a las personas. Lo mismo para sus chupes que les faltó mano para manejar a un club dizque profesional. El karma existe. ¡Y no va cher!

Me cuentan que el Gordito está como las hu… en la Videna. Con él no es. La próxima semana es su audiencia de prisión preventiva, pero su entorno asegura que no pasará nada porque el hombre no tuvo nada que ver en el roche de los Wachiturros de Tumán. ¡Vestecón!

Aladino celebró su cumple con agüita mineral y bien resguardado por su esposa y sus pequeñas. El pelotero de la Sele está con roche por una supuesta indisciplina en Estados Unidos, así que ya sabe que debe hacer méritos desde casa para volver a ser considerado por el Tigre. ¡Así es!

La gente del valetodo downtown está extrañando al abogado patazo. Desde que se ha dedicado a hacerle la guerra al Gordito, ya no baja a Miraflores con sus plumas y lentejuelas. ¡No sea ingrato, doctor!



Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!