'Dominó" cree que hay favoritismo para los íntimos en el próximo partido

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. En el Misti creen que hay intención de favorecer a su rival en la semi pues le programaron su partido en horario nocturno y no solo los obligan a tener que pagar diez lucas por la iluminación sino que de noche el rival siente menos la altura y se verá favorecido. Los del rocoto juran que estarán moscas con el arbitraje para evitar sorpresas desagradables. ¡Xuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Depredador estuvo hace unos días en la escuela de post grado de la San Marcos con la intención de entrevistarse con un catedrático, especialista en derecho penal y que ha hecho carrera en Suiza. Lamentablemente el pelotero se tuvo que retirar recontra derrotado, pues la eminencia le dijo que no atendía a nadie sin previa cita. ¡Ah Caracassssss!

Los cheleros esperan en el balcón al ganador de la semi, pero lo cierto es que se mueren de miedo de jugar cerca de tres mil metros por eso prefieren mecharse con los gronigans en la final. Y es que no olvidan que hace tres años chocaron con el dominó en la final y se fueron de cara. ¡Ala mela!

No solo en Primera hay reclamos, pues la Furia Roja también se pregunta como el Ciclón está jugando como si nada si arrastra una deuda del año pasado y no debía ni siquiera participar en el torneo de ascenso. A Hualgayoc por menos lo desembarcaron de los cuartos y dizquen no se mide a tutos con la misma vara por los padrinos. ¡Ayyy!

Pepe Foto anda palteadazo porque perdió los papeles en la primera final y su actitud pudo traerle graves consecuencias ya que hay imágenes adonde se le ve agredir a un policía. Y ni excusas tiene, pues el man tenía el chaleco de su institución y con una insignia grandota en el pecho. En otro país lo guardan y calladito. ¡Uy curuju!

