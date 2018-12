Está asado con Luisito Rey porque lo mandó a chambear a un almacén en la Videna

Aladino tendrá una nueva oportunidad en la bicolor. Así es. El Tigre viajó a Rusia para visitarlo y de paso meterle su jalón de orejas por chupar chelas en la concentración. El pelucón sabe que Cuevita es el diferente en esa volante que necesita fútbol, por eso le aconsejará que enderece el rumbo y le dará una última advertencia. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Ya me contaron que el Ciego está asado con Luisito Rey porque lo cambió de oficina. A partir de este año lo arrimaron prácticamente en un almacén de la Videna y desde ahí se la tiene jurada porque considera que le faltó el respeto. Y no solo lo arrimó a él, también a la Jefa de Prensa. ¡Vestecón!

El Gordito no asistió a su audiencia de prisión preventiva en Chiclayo porque le datearon que una gente seria de Tumán lo iba a esperar afuera del Juzgado para gomearlo. El presidente de la FPF se agarró de ahí para no viajar y jura que si la justicia lo declara culpable, se pondrá a disposición. ¡Xuxa!

Ayer fue fin de mes, pero los jugadores de La Misilera no chaparon ni una china para la combi. Me cuentan que todavía les deben dos meses de sueldo y a este paso pueden pasar la Navidad como el Chavo del Ocho. Lo bueno es que no les faltará amor en sus hogares. ¡A nada!



Ya me contaron que los padres de familia de una federación en la que se practica el arte de Bruce Lee están recontra saltones porque el Abogado Patazo, sí, aquel que maletea al Gordito, le ha puesto el ojo a varios chibolos macetones y les para escribiendo mensajes calentones por wasap. El doc está con un roche feo pues ya todos saben que se le moja la canoa. ¡Saaaoooo!



BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!