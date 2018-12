El "Tigre" llevó la buena suerte a la "Foquita" y "Aladino"

Qué tal, causitas. Nuevos aires se respiran en la casa de San Luis. Lo bueno que la gestión entrante ha respaldado el trabajo del Tigre y el Ciego, quienes seguirán juntos al mando de la bicolor por cuatro años más. Lo que sí preocupa es que a poco de terminar el año, todavía no se sabe cómo se va a jugar el campeonato del 2019, así que es una tarea pendiente que deben resolver antes de Navidad. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Me llaman de la CONAR para contarme que al directorio de árbitros todavía no les pagan las dietas por cada sesión realizada. Me dicen que Luisito Rey les había ofrecido 125 coquitos por cada reunión, pero hasta ahora nada de nada. Lo mismo con los árbitros y comisarios que chambearon en torneos de menores este año. A ver si en Videna se ponen una mano al pecho y otra al bolsillo porque la gente necesita fichas para las fiestas de fin de año. ¡Lo justo!

Bien por la Foquita. El zamborja anotó dos pepas en Rusia y es otro que moja luego de la visita del Tigre. La vez pasada, Aladino también había anotado para su equipo en la Copa de Rusia. Parece que el Flaco Gareca está llevando buena suerte, a ver si en estos días le cae a la Pulga, pero en su jato de Lima, porque en la Sele tiene la mecha recontra apagada ¡Xuxa!

Ayer conté una chiquita de Arequipa sobre el mal comportamiento de la gente de Melgar. Bueno, las malas noticias siguen llegando. Nilton La Rosa, colega de Best Cable, fue agredido en la Ciudad Blanca por unos salvajes mientras desempeñaba sus funciones. A ver si la directiva ayuda a identificar a los agresores y comienza a limpiar la casa, porque miembros de su seguridad también hostilizaron al plantel de Alianza y a la prensa que viajó a cubrir el partido. ¡Eso es de cobardes!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUU!