Ariana Grande igualó un récord en la lista Billboard que The Beatles tuvo por más de 50 años

La cantante estadounidense de pop, Ariana Grande, acaba de lograr una hazaña musical a solo unos días de haber lanzado su álbum “Thank U, Next”, pues es la primera artista, en más de 50 años, en ocupar los tres primeros lugares de la lista “Hot 100” de Billboard. Los últimos en hacer esto fueron The Beatles en abril de 1964.

La artista logró esto gracias a sus canciones “7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next", las cuales se encuentran en su reciente álbum. Cuando Grande vio la lista con sus éxitos musicales en la cima pensó que se trataba de una broma y que lo habían editado, sin embargo, luego se dio cuenta que era real.

Ariana publicó en su cuenta de Twitter una foto de los diez primeros puestos de la lista. Junto a ella escribió "Me reí cuando vi esto porque creí que lo habían editado. Gracias desde el fondo de mi corazón por tantas razones. Primera vez desde The Beatles, eh. Eso es salvaje. Pensé que esto era una broma cuando lo vi, no estoy bromeando. Los quiero tanto".

i laughed when i saw this bc i thought y’all edited it. thank u from the bottom of my heart. for so many reasons. first time since the beatles huh. that’s wild. i thought this was a joke when i saw it i’m not kidding. i love u. so much. always have n will. thank u for everything. https://t.co/133Fp690fT — Ariana Grande (@ArianaGrande) 19 de febrero de 2019

La lista “Hot 100” de Billboard se encarga de premiar a los sencillos musicales más vendidos en Estados Unidos. The Beatles fueron los últimos en lograr colocar tres de sus canciones en los tres primeros puestos hace más de cinco décadas. Estas fueron: "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" y "Do You Want to Know a Secret".