Carla Morrison revela que dejó México por criticas y vuelve con nuevo tema - VIDEO

“Me acuerdo que cuando estaba más chiquita y saqué Déjenme llorar… Me bulleaban, no me dejaban en paz y yo -obviamente- chiquita me sentía afectada y triste. Cuando me mudé a París aprendí muchas cosas muy padres de mí, muchas cosas que no sabía de mi persona, como mi salud mental, física y espiritual”, reveló Morrison.