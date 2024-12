YosStop envía carta desde prisión y asegura que es "buena persona"

En dicho escrito YosStop acepta que tiene muchos defectos, sin embargo, niega ser una mala persona: "Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, malhumorada, egocéntrica, etc .. tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta. Dicen que la vida es injusta ¿Tu crees?", se puede leer a mitad de la carta.