Pasión de Gavilanes 2: Natasha Klauss revela detalles de la segunda temporada

Además, confesó que ya tiene en sus manos el guion de la novela y que este le sorprendió: "No se imaginan lo que va a ser Pasión de gavilanes 2. Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar, pero no puedo. Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita Elizondo. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada", sostuvo Natasha.