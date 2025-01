WhatsApp Plus: pasos para descargar la última actualización

WhatsApp es una aplicación muy conocida en todo el mundo y es probable que siga en su apogeo. Sin embargo, muchos usuarios buscan apps como WhatsApp Plus para obtener mejores funciones y así cumplir con sus necesidades por más que no sea la oficial que todos conocemos.

Aunque los desarrolladores de la aplicación de Facebook continúan trabajando en implementar diversas actualizaciones, aún no han logrado satisfacer a las personas, por eso que se encuentran descargando la versión no oficial, WhatsApp Plus .

Así luce WhatsApp Plus desde un dispositivo móvil. Foto: Aprende como hacerlo

La mayoría de personas aún no conoces el procedimiento para descargar esta versión porque no se encuentra en la tienda oficial de Google , Play Store. Sino que, debe ser descargada desde el navegador Chrome. Para lograr obtener esta versión debes eliminar WhatsApp original y seguir los siguientes pasos:

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validad sus prácticas de seguridad", precisaron.