WhatsApp Plus vs WhatsApp Delta 2021: qué aplicación es mejor

WhatsApp Plus se ha convertido en los últimos meses en una de las aplicaciones no oficiales de mensajería más usadas en los últimos tiempos debido al espacio de personalización que permite.

Sin embargo, al no ser una extensión directa a la aplicación esto puede tener riesgos, motivos por el cual fue creado WhatsApp Delta, que tiene como finalidad que el software reemplaze al a la versión Plus, por lo que, al igual que la segunda, cuenta con diversas funciones que la aplicación original no puede utilizar.