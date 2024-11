Aficionado de Chivas gana palco en Estadio Azteca tras Sorteo Nacional

El miércoles 15 de septiembre se llevó a cabo el Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional por conmemorarse un año más de la Independencia de México. Es así que, dentro de los premios hubo departamentos, casas, terrenos, etc, donde solo algunos fueron los ganadores.

“Tengo como 6 años que no voy a la capital, y la última vez que fui los tránsito del estado de México no me dejaron con ganas de volver”, externó cuando lo entrevistaron como virtual ganador.