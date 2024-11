TikTok: iba a pasar solo su cumpleaños pero compañeros le dan tierna sorpresa

"No es que 'Pollo' no sea de esta ciudad. Él sí es de Oaxaca. La cuestión es que nunca formó una familia, no tiene esposa ni hijos. La única familia que tiene es su mamá y es hijo único. Su mamá ya es una persona de edad y no se acordó de su cumpleaños, por ello nadie le festejó y llegó triste ese día. Por tal motivo, decidimos festejarle", comentó.