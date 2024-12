Clienta pidió que la atienda una 'fea' porque su novio es 'ojo alegre'

Foto: Facebook

"Mi novio es muy ojo alegre y pues llegó diciendo que te veías muy guapa, muy arreglada y no sé qué tanto, entonces sinceramente no me usaría que te volviera a ver porque soy muy celosa y no te conozco y pues no sé cómo seas", se puede leer en uno de los mensaje que Perla le envía a Andrea.