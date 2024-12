Desafío visual cervecero: encuentra el trofeo entre las copas

Este nuevo desafío visual promete 'volarte la cabeza'. En este challege debes hallar un objeto oculto en una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Pero no te confíes, pues se trata de un reto sumamente complicado y no todos logran resolverlo.

No obstante, en caso no consigas ubicar el trofeo en el tiempo pactado, no pasa nada, ya que líneas más abajo te brindaremos la respuesta para que no te quedes con la curiosidad y puedas continuar con tu vida sin ningún remordimiento.