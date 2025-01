WhatsApp Delta: por qué no debes descargar la app a tu celular

WhatsApp Delta, al igual que WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gol y WhatsApp Aero presentan novedosas funciones y herramientas para los cibernautas, pero ¿por qué podría generar problemas en nuestros dispositivos?

Esta versión no oficial no cuenta con un cifrado de extremo a extremo y tampoco está disponible en Play Store o Apps Store, por lo que se deduce que no ha pasado las pruebas de seguridad necesarias.