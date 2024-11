Hinchas del América explotan contra Santiago Baño por dejar ir a Ortega

“No olvidar que Santiago Baños regaló a Haret Ortega por el CRACK Alan Medina. Y no, no solo por los goles de hoy, porque ves a nuestros centrales y no entiendes como no tuvo más oportunidades”, “No se que me da recordar que Santiago Baños cambió a Haret Ortega por Alan Medina. En Toluca se siguen riendo”, son algunos de los comentarios que expresaron los hinchas en redes sociales.