Omar Campos: de repartidor en Uber a ser considerado para la Selección Mexicana

“Cuando venía (a CDMX) yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos… Ya ahorita ya no me ayuda porque no vaya a pasar algo, pero cuando estaba la pandemia fuerte, me iba a trabajar y se iba conmigo, para que viera el esfuerzo que hace uno”, precisó el progenitor del futbolista durante una entrevista con Medio Tiempo.