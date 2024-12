Spider-Man: No way home: mira el "cameo" que Stan Lee iba a tener en la cinta - FOTO

Spider-Man: No way home se ha convertido en una de las películas más taquilleras de los últimos tiempo y no solo hablamos de la pandemia; si no, en el el ámbito global, donde la cinta de nuestro buen amigo el ‘Hombre Araña’, se ha ganado el corazón de muchas personas luego de que se confirmara el tan esperado spiderverse que se llegó a observar.