¡Increíble! Conoce a los famosos que se oponen a las vacunas contra la COVID-19

N'Golo Kanté : El futbolista no ha manifestado exactamente estar en contra de las vacunas, pero se ha perdido partidos debido a no estar inmunizado y se niega a hacerlo.

Aracely Arámbula: La actriz no se pondrá la vacuna hasta estar segura de sus efectos. "No me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperar un poquito", indicó.