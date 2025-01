¿Qué ves primero? Conoce si eres una persona equilibrada con este test

(FOTO: DIFUSIÓN)

Aguacate: sobresales por ser alguien perseverante. Tienes tus objetivos muy claros y vas por ellos con toda obstinación, no importa lo que te tardes. Eres muy meticuloso con las cosas. Analizas bien todas las consecuencias antes de tomar una decisión. No dejas nada al azar. No improvisas nada y eso hace que los imprevistos te desequilibren.