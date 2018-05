Sergio "Kun" Agüero explota en redes sociales y llama traidora a su ex pareja.

Sergio "el kun" Agüero actual figura del seleccionado argentino y del Manchester City, grabó junto a su compañero de equipo,Nicolás Otamendi, una historia de Instagram en la cual se le ve mandando algunas indirectas a su ex pareja, la cantante argentina Karina "La princesita".

Ambos jugadores se encontraban celebrando el título de la Premier League obtenido por el Manchester City. Durante estos festejos, los dirigidos por Guardiola grabaron un video en el que se les ve bailando y cantando la canción “Bella” del cantante Wolfine. Mientras tarareaban la canción, el delantero del City aprovechó para mirar a cámara y gritar, “Para vos, traidora”, según el diario El Clarín de Argentina estas palabras fueron dirigidas para su ex pareja Karina "La princesita".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Carlos Oblitas: "No creo que Ricardo Gareca elija 35 jugadores"

Quien no se quedó atrás e instantes después de publicado el video en la cuenta de Nicolás Otamendi, esta respondió también con una historia en Instagram donde publicó un extenso mensaje, que entre otras cosas se lee lo siguiente:"Vos mujer. Te merecés que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un 'puta' sólo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. ¡Que te respeten!"

NO TE LO PIERDAS: Wílder Cartagena: "Sería lindo que Claudio Pizarro juegue el mundial"

La ex pareja habría terminado su relación hace poco más de un año, según la cantante su relación luego de la ruptura era buena, sin embargo también aclaró que actualmente no eran amigos:"Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos".

EL DATO:

La selección Argentina debuta en el mundial de Rusia el 16 de junio donde se medirá al conjunto de Islandia.