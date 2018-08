Esposa de Dani Alves explota con usuaria que la acusó de 'vividora'

Bien es sabido que las redes sociales son utilizadas por muchas celebridades como una forma de estar más cerca a sus seguidores, recibiendo muchas veces buenos comentarios, pero en otras ocasiones críticas e insultos por parte de personas desadaptadas.

El último caso ha sido el de la novia de Dani Alves, la modelo española Joana Sanz quien en las últimas horas tuvo un altercado con una usuaria que la acuso de vivir de las empresas de su pareja, el exitoso futbolista brasileño que milita en el PSG.

Sanz compartió en Instagram una foto suya en bikini durante su estancia en las Islas Maldivas, permanencia pratocinada por su agencia de viajes 'Abora Travels' por lo que la usuaria @lucichel la llamó 'muchacara' (sinvergüenza) y deslizó que vivía a costa de su esposo Dani Alves.

"Promocionas la 'empresa' que te ha pagado tu novio con el viaje que también te ha pagado? #MuchaCara", disparó la usuaria a lo que Sanz respondió de manera contudente.

"Te informo de que mi marido no me ha pagado nada (...) trabajo desde los 14 años y la empresa la he pagado yo con mis tres socios. Hay mujeres trabajadoras y muy independientes querida", escribió Joana Sanz.

Como se sabe Sanz y Alves contrajeron matrimonio en el 2016 cuando el lateral pertenecía todavía al Barcelona y en muchas ocasiones se les ha visto enamorados, por lo que la modelo no tolera faltas de respeto ni mucho menos insinuaciones que lo suyo es un amor por 'interés'.