Netflix: el streaming de Disney será más barato y tendrá todas las cintas de Marvel

Disney se toma muy en serio el proyecto de competir con Netflix, líder mundial en el servicio de plataforma streaming online, y ya prepara su estrategia para imponerse en el mercado mundial. De momento, se conocieron algunas novedades como el precio que costará obtener este servicio y los estrenos exclusivos, donde se destacan las películas del universo Marvel.

Según reporta el portal Variety, la compañía Walt Disney Company planea lanzar su servicio streaming para mediados 2019 y este llevaría el nombre de Disney Play (que ya fue descartado). La apuesta es presentar un enfoque distinto al de Netflix, Hulu y Amazon Prime Video con contenido totalmente propio. Es decir, veremos desde series, dibujos, películas de diversas épocas, entre ellos el catálogo de Marvel, Disney, Pixar y Lucasfilm, que tienen relación a los productos que por años ha dado la empresa del ratón Mickey Mouse.

El contenido del streaming de Disney será más pequeño, al no tener demasiadas series de TV y producciones en la pantalla grande, y, por esta razón, mucho más barato que sus rivales. No obstante, la forma en que entrará al mercado promete ser su carta de triunfo. Disney pondrá sus recientes estrenos en la cartelera (también otros que no salen en Netflix) y estos son algunas películas confirmadas: "Avengers 4", "Captain Marvel", "Frozen 2", "El Rey León" (Live Action), toda la saga de "Star Wars", "Toy Story 4" y habrá más sorpresas.

