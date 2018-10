‘Avengers 4’: despiden a Mark Ruffalo tras revelar ‘spoilers’ en entrevista con Jimmy Fallon[VIDEO]

Todos los fanáticos cuentan los días para conocer el título oficial de ‘Avengers 4’, la cual llegará a las salas de cine en el 2019 y pondrá fin al enfrentamiento entre Thanos y los heroes mas poderosos de Marvel.

Ante este gran misterio, Mark Ruffalo fue invitado al programa de Jimmy Fallon y reveló el título oficial que tendrá ‘Avengers 4’ en el 2010. El actor no tuvo reparos en soltar este gran ‘spoiler’ a pesar del acuerdo de confidencialidad con Marvel Studios.

Mark Ruffalo también comentó durante esta entrevista, que el papel de ‘Hulk’ en ‘Avengers 4’ tendrá mayor relevancia tras una decepcionante actuación en ‘Infinity War’. Sin embargo, estas revelaciones no gustaron nada en los directores de esta cinta.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M