Jefe de prensa de la FPF mostró incomodidad tras imitación de 'Wasap de JB'

La encargada de la prensa y la comunicación de la FPF y la Selección Peruana, Romina Antoniazzi ganó protagonismo durante los últimos días, tras ser incluida en el programa de comicidad, ‘El wasap de JB’, y es que, sus desecuentros con Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas –en plena conferencia de prensa- llamó la atencíón de muchos.

Sin embargo, no sería el agrado de la jefe de prensa de la FPF, quien incluso habría mandado a un emisario para pedir que dejen la caracterización de lado, según reveló el actor Danny Rosales.

“Por intermedio de amigos me ha mandado un mensaje y les ha dicho: ‘Dile a ese graciosito que no me gusta como me imita’... yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacilar”, expresó el cómico peruano al diario ‘Trome’.

Además, Rosales comentó que supo que Antoniazzi “se está ganando la antipatía de muchos de sus compañeros. Hay gente que ha trabajado con ella en Latina y dicen que la desconocen, no tenía ese carácter”.

Asimismo, aseguró que ‘Gomina’ ahora será ‘Gomiléfica’, gracias a “los roces que tuvo con algunos de sus colegas”. “Al final parodiamos lo que ella le ha hecho a la gente, no inventamos nada, es una situación real”, declaró.

EL DATO

Danny Rosales manifestó que no teme algún reclamo de parte de Romina Antoniazzi, pues asegura que es “su trabajo”.