Cuenta oficial de la Bundesliga felicita a los tres jugadores que aparecen en el 'TOTW 9' en el FIFA 19 [FOTO]

Este miércoles, Electronics Arts dio a conocer una nueva entrega - esta es la novena- del 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. La carta de Marco Reus es la más solicitada por los "gamers" por las brutales estadísticas que presenta.

Reus se hizo acreedor a su segunda carta In Form (IF) en el videojuego por ser la figura en el duelo ante el Bayern Múnich. Pero no es el único jugador de la Bundesliga que aparece en el 'TOTW 9', pues también figuran Jonas Hector y Alassane Pléa. Por tal motivo, la cuenta oficial de la liga 'teutona' se rindió a sus pies.

"Juntos marcaron 7 goles en la Bundesliga el último fin de semana y ello le valieron para ser incluidos en el TOTW 9 en el FIFA 19. ¡Felicitaciones para Reus, Pléa y Jonas Hector!", se puede leer en la cuenta oficial de la Bundesliga en el Twitter.

Es preciso mencionar que estas cartas las podrás conseguir a través de sobres hasta el próximo miércoles. Luego, estarán disponibles, a un precio muy alto, en el mercado de transferencia en el modo Ultimate Team.

EL DATO:

Marco Reus fue imagen del videojuego en el FIFA 17.