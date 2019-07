Conoce a Lisbeth, una de las ganadoras de una beca integral de estudios en INLOG 2018

El año pasado, Diario Líbero e INLOG se unieron por primera vez para entregar 3 becas integrales a 3 jóvenes con el propósito de darles la posibilidad de acceder a una educación de calidad, estudiando una carrera con proyección a futuro y oportunidad de trabajo en el mercado.

Lisbeth Quijano Gamboa, una de las ganadoras de una beca integral de estudios en INLOG, nos comenta en una breve entrevista cómo ha sido esta experiencia y las mejoras en su vida, ella eligió estudiar la carrera de Gestión Logística y de la Cadena de Abastecimiento en Turno Noche.

1.- ¿Cómo te animaste a participar en la Beca Líbero - INLOG?

Ya había escuchado de INLOG antes, participé en un Festival de Carreras y me pareció muy interesante pero en ese momento por temas económicos no pude matricularme. Cuando vi el anuncio de la Beca Líbero, no dudé en participar.

2.- ¿De qué manera profesional y/o personal te ha ayudado ganarte esta beca?

Me ha ayudado mucho de manera profesional, ya que trabajo en el rubro logístico y con las clases he podido entender y mejorar muchas cosas en mi trabajo. En el ámbito personal también me ha ayudado mucho, INLOG no solo se preocupa por formar profesionales sino también personas con valores y pensamiento crítico.

3.- ¿Qué le dirías a otros jóvenes para que se animen a participar?

Que no duden en hacerlo, que confíen en sus capacidades, esta es una gran oportunidad que brinda INLOG junto con Diario Líbero.

4.- ¿Recomiendas estudiar en INLOG a otros jóvenes?

Lo recomiendo totalmente, tienen una excelente plana docente así como una excelente calidad de servicio.

¡Aún estás a tiempo de participar de la Beca Líbero – INLOG!

Los interesados pueden inscribirse hasta el viernes 12 de Julio en el siguiente link libero.pe/becasinlog, luego recibirán una Carta de Postulación, la cual deberán completar y enviar al correo: becaliberoinlog@inlog.edu.pe hasta el domingo 14 de Julio.

Se evaluarán y escogerán a 25 finalistas que pasarán una entrevista y evaluación psicológica para luego proceder a seleccionar a los 3 ganadores.

Entérate de más en: libero.pe/becasinlog

Publirreportaje.