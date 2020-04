Coronavirus en Chile [MINUTO A MINUTO]: 7.525 infectados y 82 fallecidos HOY martes 14 de abril

Coronavirus Chile EN VIVO Últimas noticias. Mantente enterado en relación al avance del COVID-19 en territorio chileno. Según el Ministerio de Salud - hasta HOY martes 14 de abril - se registran 7.525 infectados, 82 fallecidos y 2.567 recuperados.

Noticias de Chile, martes 14 de abril

Coronavirus Chile: ¿Cuántos casos de infectados hay?

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, los casos positivos de coronavirus en Chile tienen un total de 7.525, mientras que la suma de fallecidos ascendió a 82.

Regiones Chile Coronavirus

Arica y Parinacota 115

Tarapacá 52

Antofagasta 149

Atacama 13

Coquimbo 66

Valparaíso 273

Metropolitana 3.803

O’Higgins 48

Maule 141

Ñuble 618

Biobío 512

Araucanía 795

Los Ríos 138

Los Lagos 380

Aysén 7

Magallanes 415

Comunas en cuarentena Región Metropolitana en Chile

- Rapa Nui:

Desde el 20 de marzo hasta el 17 de abril.

- Las Condes (completa), Zona norte de Ñuñoa, Zona norte de Santiago y zona pendiente Puente Alto

Desde el lunes 13 de abril a las 5:00 horas

- Puerto Williams:

Desde el 25 de marzo por tiempo indefinido.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Coronavirus en España y países con más casos de coronavirus en el mundo

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todo el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 584,862 23,555 36,205 2. España 170,099 17,756 64,727 3. Italia 159,516 20,465 35,435 4. Francia 136,779 14,967 27,718 5. Alemania 129,207 3,118 64,300 6. Reino Unido 88,621 11,329 N/A 7. China 82,160 3,341 77,663 8. Irán 73,303 4,585 45,983 9. Turquía 61,049 1,296 3,957 10. Bélgica 30,589 3,903 6,707

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 23,430 1,328 173 2. Perú 9,784 216 2,642 3. Ecuador 7,529 355 597 4. Chile 7,525 82 2,367 5. Colombia 2,776 109 270 6.Argentina 2,208 97 515 7. Uruguay 480 8 231 8. Bolivia 330 27 2 9. Venezuela 189 9 110 10. Paraguay 147 6 22

Casos de coronavirus en Estados Unidos, México y Canadá

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 584,862 23,555 36,205 Canadá 25,552 767 7,756 México 4,661 296 1,843 Panamá 3,400 87 29 República Dominicana 3,167 177 152 Cuba 726 21 121 Costa Rica 612 3 62 Honduras 397 25 7 Martinica 157 6 50 Guatemala 156 5 19 Guadalupe 143 8 67 El Salvador 137 6 22

Crisis del coronavirus en Chile

Este resultado aún no refleja la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, consignaron las autoridades.

"Estas cifras aún no reflejan los efectos del coronavirus, los que comenzarán a verse a partir de marzo y podrían intensificarse en meses siguientes", escribió en Twitter el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Por su parte, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo en la emisora local Radio Pauta que es una cifra que "claramente" pone al país "en una situación compleja para enfrentar la pandemia" del coronavirus.

Las protestas contra la desigualdad y en demanda de mejores servicios público que estallaron en octubre en Chile, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, han hecho mella en la economía, especialmente en el comercio y en el turismo.

La economía chilena cerró el año pasado con un crecimiento anual del 1,1 %, su menor dato en un década y lejos del 2,5 % pronosticado antes de las manifestaciones, que están actualmente en pausa por la pandemia del nuevo coronavirus.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Bono por Coronavirus Chile

Sebastián Piñera - como parte del Plan de Emergencia Económica - anunció el Bono COVID-19 que apoyarán a más de 2 millones de ciudadanos que necesitan un soporte económico ante la complicada situación. ¿Cuál es el monto? Entre 100 mil y 150 pesos chilenos. Será entregado en los próximos días.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono COVID-19?

El Gobierno de Chile entregará el BONO COVID-19 a las personas que no tengan las condiciones deproveer por sí solos o en grupo familiar la mantención y crianza de menores de 18 años y, también, para personas con discapacidades. Asimismo, las mujeres embarazadas podrán acceder al subsidio económico.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

¿Qué es el nuevo coronavirus COVID-19?

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.

¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19?

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

¿Qué personas tienen más riesgo de enfermar por coronavirus?

Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos.

Gobierno de Chile decreta cuarentena total en siete comunas de los sectores centro y oriente de Santiago y dispone aduana sanitaria en accesos a la capital Santiago.

A) Madres

B) Padres

C) Guardadores o personas que hayan tomado a un menor

D)Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual que vivan a sus expensas (de cualquier edad)

Debes ingresar de ingresar al sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS) -https://www.ipsenlinea.cl/ ingresar tu número de RUT.

Medidas económicas para proteger a las familias de Chile por el impacto del COVID-19

El monto a entregarse por cada carga familiar registrada es de 50 mil pesos chilenos. Es decir, en promedio las familias podrían recibir entre 100 mil y 150 mil pesos. Sin embargo, la Sala de la Cámara de Diputados de Chile pidió el martes 24 de marzo al Gobierno que aumente su cantidad y que también extienda su vigencia.