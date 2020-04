Martín Vizcarra: "Si se siente mal, vaya al hospital más cercano, nosotros nos haremos cargo de los costos"

En la conferencia de prensa de hoy sábado 18 de abril, el presidente Martín Vizcarra tocó un punto importante que involucran a las personas que presenten síntomas de coronavirus: los ciudadanos tienen derecho a atenderse en cualquier centro de salud, así no cuente con el seguro apropiado.

El jefe del estado aseguró que solo deberán presentar el DNI y serán atendidos. Luego, ellos se harán cargos de los costos. El objetivo es evitar que uno se traslade a otro extremo para ser atendido y descartar si tiene el COVID-19.

"Si se siente al, vaya usted a cualquier hospital, si no es asegurado no importa, vaya. Luego nosotros internamente lo solucionaremos y nos haremos cargo de los costos, usted vaya al hospital más cercano. No se trata de estar asegurado y atravesar todo el país", agregó en un nuevo mensaje a la Nación.

El presidente Martín Vizcarra no tuvo en reparos en afirmar que no se puso énfasis en la cruda realidad del país, principalmente en el sector de la salud. Sin embargo, es consciente que aún hay tiempo de remediar ello si los ciudadanos acuden a los hospitales, estén o no estén asegurados.

El jefe de estado abordó ese tema, debido al gran número de infectados (14.420) para hoy 18 de abril y que el 30% de los positivos no presentan síntoma alguna. Por tal motivo, Vizcarra hace un llamado a la población recalcando que pueden ser atendidos en cualquier centro de salud del estado solo presentando el DNI.