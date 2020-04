Trabajador de Wong afirma que no le hicieron prueba de descarte pese a tener los síntomas de coronavirus

Un joven de 24 años, quien trabaja en el supermercado Wong de San Miguel reveló que presenta síntomas de coronavirus desde hace 14 días y que no le han realizado las pruebas respectivas.

Joseph Gonzáles, en un diálogo con RPP, afirmó que fue dos veces al hospital Luis Negreiros y le dijeron que era en vano realizarse una prueba de descarte y solo le dieron algunas pastillas para tratar los síntomas.

"Llevo dos semanas con los síntomas. Fui al hospital y tuve que quedarme un día entero porque la atención es bien lenta y solo hay dos doctores. Me dijeron que era en vano que me haga la prueba y solo me enviaron pastillas para los síntomas que tengo", indicó el joven.

La preocupación de este muchacho crece mucho debido a que convive con familiares que pertenecen al grupo de alto riesgo de contagio de coronavirus y teme que algo les pueda pasar.

Se trata de sus dos hermanos asmáticos y de su madre, quien sufrió de cáncer y solo tiene un riñón. Gonzáles teme tener dicha enfermedad y contagiar a sus seres queridos.

Como se recuerda, la cadena de supermercados para la que trabaja ya ha hizo oficial que en su tienda de San Miguel hubo un caso positivo, por lo que podría haber otros colaboradores contagiados.