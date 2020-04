Korina Rivadeneira muestra su embarazo en sutil desnudo y paraliza Instagram [FOTOS]

Instagram Viral. Korina Rivadeneira siempre da que hablar por las infartantes fotos que suele postear en Facebook e Instagram para deleite de todos sus seguidores. Ni los meses de embarazo, producto de la relación con el piloto y cantante Mario Hart, han impedido que la bella modelo venezolana siga mostrando su escultural belleza.

Y aprovechando la cuarentena que cumple de manera rigurosa en una cabaña privada en las playas de Colán en Piura, donde disfruta del sol, el mar y una playa paradisíaca, la monumental ex integrante del reality “Esto Es Guerra” realizó una sesión de fotos donde se mostró al natural y dejó en evidencia la pequeña barriga que denota su maternidad.

"La tierra tiene música para los que escuchan”, posteó Korina Rivadeneira en sus cuentas de Facebook e Instagram, desatando la locura de sus fans quienes no dudaron en sumar cientos de miles de likes a las publicaciones en las redes sociales.

Cabe resaltar que Korina Rivadeneira y Mario Hart decidieron llevar el embarazo en una alejada playa de Colán en Piura, para garantizar privacidad en medio de la cuarentena que se cumple en todo el país por la pandemia del coronavirus.

Días atrás, la famosa pareja de la farándula peruana había hecho noticia al confirmar que esperan una niña. "No tienes idea lo feliz que me hace tenerte bebé. Esta semana he notado aún más el crecimiento de mi bebé, a veces se queda de un solo lado y mi panza se ve diagonal. ️ ¡Es divertido saber que estás allí bebé! Los dolores en la espalda baja se mantienen agudos, me siento un poco más pesada pero igual no dejo de entrenar, perdí por completo mi cintura pues todo mi organismo está haciendo espacio a mi chiquitita”, posteó Korina Rivadeneira en Instagram.

[FOTO: Instagram Korina Rivadeneira]

Mario Hart también dejó un mensaje en sus redes al saber el sexo de su bebé. “Es una niña. Se viene la bebecita. Dicen que para los hombres, el sentimiento con una hija mujer es como volver a enamorarse, y desde ya estoy enamorado de mi bebecita en camino. No soy muy celoso con mi esposa, pero creo que con mi hija esto va a cambiar”, expresó el "Chato” Hart.