Coronavirus en Colombia, minuto a minuto: últimas noticias HOY sábado 25 de abril

Coronavirus Colombia EN VIVO. Sigue EN DIRECTO las últimas noticias sobre la expansión del COVID-19 en suelo colombiano HOY sábado 25 de abril.

Coronavirus en Colombia hoy viernes 24 de abril

Número de infectados en Colombia

Casos: 4.881

Recuperados: 1.003

Muertos: 225

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 447 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 2.065 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 41 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 134 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Asimismo, el mandatario confirmó está que restricción de vuelos internacionales en el país hasta finales de mayo, a excepción de los humanitarios y los que transportan de alimentos o insumos médicos. Las actividades artísticas, culturales y deportivas aún no tiene fecha de retorno.

Últimas cifras de casos de coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 909,116 51,342 92,266 2. España 219,764 22,524 92,355 3. Italia 192,994 25,969 60,498 4. Francia 159,828 22,245 43.493 5. Alemania 154,159 5,653 106,800 6. Reino Unido 143,464 19,506 N/A 7.Turquía 104,912 2,600 21,737 8. Irán 88,194 5,574 66,599 9. China 82,804 4,632 77,257 10. Rusia 68,622 615 5,568

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 52,995 3,407 26,573 2. Ecuador 22,719 576 1,366 3. Perú 21,648 634 7,496 4. Chile 12,306 174 6,327 5. Colombia 4,561 215 927 6. Argentina 3,435 167 976 7. Bolivia 703 43 44 8. Uruguay 557 12 354 9. Venezuela 318 10 128 10. Paraguay 220 9 70

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 909,116 51,324 92,266 Canadá 43,551 2,294 15,444 México 11,633 1,069 2,627 República Dominicana 5,749 267 763 Panamá 5,166 146 271 Cuba 1,285 49 416 Costa Rica 686 6 196 Honduras 562 47 50 Guatemala 384 11 30 El Salvador 261 8 672 Martinica 170 14 77 Guadalupe 149 12 82

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

