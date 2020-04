Instagram: Daniella Chávez luce al desnudo y enciende las redes sociales en plena cuarentena [VIDEO]

Video viral de Instagram. La bella modelo Daniella Chávez se hizo tendencia en la redes sociales al postear un atrevido video viral el cual se hizo tendencia y se difundió de manera masiva en esta red social. La hermosa rubia, quien es reconocida en toda América como la novia de la selección chilena, se encuentra en su departamento en Santiago de Chile, respetando la cuarentena dictada en su país por la pandemia del coronavirus.

La candente imagen fue grabada el pasado fin de semana por la misma Daniella Chávez y en la misma la muestra totalmente desnuda, sentada en un sillón frente al espejo y cubriendo su busto con las manos. El mensaje de Daniella Chávez junto a su publicación de Instagram fue: “Que tengan lindo sábado. Siempre agradecida de su cariño”.

"Desde que se quedó en casa hace ya varias semanas, Daniella Chávez ha sabido adaptarse a la cuarentena, publicando fotos y videos que han resultado todo un éxito entre sus fans, con cientos de miles de likes como resultado", señala la prensa chilena.

Los comentarios de los seguidores de la bella modelo no se dejaron esperar: "Y nosotros agradecidos por tus post que nos alegran el día", "Gracias Daniela, he igualmente buen fin de semana", "Siempre será la más linda", "Hermosa Dani. You always look beautiful my queen", "Cualquiera puede hacerte feliz, si hace algo especial.

Pero, solo alguien especial puede hacerte feliz sin hacer nada", "Y agradecido de tu vídeo hermosa", "Siempre tan hermosa y preciosa corazón y feliz fin de semana guapísima" y "Yo junto todas las cosas hermosas de esta galaxia y te envío para ti súper mujer", señalaron los fans de Daniella Chávez en los comentarios que acompañan al post de Instagram.

Recordemos que en la pasada Copa América Brasil 2019, Daniella Chávez tuvo un gesto con los hinchas peruanos al reconocer la gran victoria de la seleccion peruana ante Chile en las semifinales del certamen continental. "Nobleza obliga, felicidades a la selección de #Perú jugaron un partido tácticamente impecable! merecida final", refirió la impactante rubia. Si bien Daniella Chávez cuestionó a Reinaldo Rueda por la derrota, también supo felicitar a tiempo a los dirigidos por Ricardo Gareca.