Coronavirus: En Piura se detuvieron a 30 hombres que apostaban en pelea de gallos

El presidente Martín Vizcarra ha hecho constantes llamados de atención a los ciudadanos, buscando evitar que se rompa la cuarentena, medida que busca evitar el contagio por coronavirus. El último domingo se refirió a los vecinos de Piura, que todavía no acatan.

Los habitantes del departamento norteño han mostrado actitudes contrarias a las que solicita el gobierno, como hace poco, cuando se vio la aglomeración de personas en busca de comprar cervezas. Esta vez no fue por lo mismo, pero el contexto es peor por lo que se vio.

El último sábado, en el asentamiento Nuevo Porvenir, distrito de Bellavista, Sullana, un grupo de 30 hombres fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que se juntaron para organizar una pelea de gallos y apostar en torno a esta actividad.

A pesar de la emergencia sanitaria, que no solo atraviesa el Perú, sino todo el mundo, estas personas no cumplían al menos con el mínimo de requerimientos de seguridad para evitar el contagio. No se respetaba la distancia social, mientras que algunos no tenían mascarillas ni guantes.

En esta intervención también participaron los agentes de serenazgo del sector y las autoridades municipales indicaron que el local no contaba con permiso de funcionamiento para albergar pelea de gallos. Todos fueron trasladados a la comisaría más cercana para ser procesados.

A pesar de que algunos no contaban con DNI, el Ministerio Público los identificará de forma debida para las sanciones correspondientes. Hasta el último lunes 27 de abril se informó que Piura tiene 816 contagiados y 92 muertos. Tienen la tasa de letalidad más alta en el Perú.