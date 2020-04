Lambayeque: mercados de Ferreñafe son cerrados por muertes de comerciantes [FOTOS]

Lambayeque es una de las ciudades más afectadas del país ha causa del coronavirus. Hasta hoy lunes 27 de abril, ya se registra 1.651 casos positivos y 149 muertes por culpa de esta pandemia que viene arrebatando vidas humanas a su paso. Cabe mencionar, que es la tercera región más golpeada por esta crisis a nivel nacional.

Asimismo, Ferreñafe es una de las localidades de la provincia de Lambayeque que han sido duramente afectada por culpa del coronavirus. La Municipalidad de Ferreñafe confirmó lo que se decía a voces, tras difundirse que más de 30 comerciantes habían perdido la vida ha causa del COVID-19.

El reporte se hizo llegar a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Ante ello, y pese a que instalaron cabinas de desinfección en el ingreso de los mercados Central y Santa Lucía, la aglomeración de personas se hizo notar durante estos días de aislamiento social obligatorio.

Lamentablemente, y pese a que se ha pedido que los ciudadanos estén dentro de sus viviendas, parecer no importarles esta medida dispuesta por el Estado, ya que, aún siguen caminando por las calles de la provincia de Lambayeque.

Por otro lado, un trabajador de la Municpalidad Provincial de Chiclayo, hizo notar su desconformidad a través de sus redes sociales, afirmando que personas que tienen COVID-19 siguen trabajando sin importarles el aislamiento social obligatorio.

"Me doy con la sorpresa que varios (pacientes) positivos alegremente se van a la calle. Hay dos infectados que tienen puesto en el mercado Moshoqueque y se han ido a vender. Los he llamado y me dicen: no señor estoy en mi puesto, espéreme unos 20 minutos que llego a mi casa", señaló el sereno.

Finalmente, según informó el portal BBC, indicó que médicos de dicha localidad dejaron de atender consultas desde el pasada 14 de abril tras la falta de implementos como mascarillas, respiradores, batas y guantes.