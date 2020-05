Coronavirus en Colombia, minuto a minuto: infectados y muertes - HOY, viernes 1 de mayo

Coronavirus Colombia EN VIVO | Sigue las últimas noticias sobre el COVID-19 en tierras colombianas con el minuto a minuto de HOY viernes 1 de mayo. Entérate de todos los casos de contagios y muertes a través de Libero.pe.

- 5:00 p.m. Se registran 499 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Ahora la cifra es de 7,006 infectados.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 1 de mayo, confirmamos en Colombia:



112 recuperados

499 nuevos casos y

21 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



1.551 pacientes recuperados

7.006 casos de COVID-19 y

314 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUeJ4C6 pic.twitter.com/9bFGJfByrB — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 1, 2020

- 4:00 p.m. ¡Golpe duro en el sector petrolero! Colombia dejaría de producir 40 mil barriles de petróleo a causa del COVID-19. La noticia fue dada por la ministra de minas, María Fernanda Suárez.

- 3:00 p.m. Se confirmó el primer contagiado en Los yukpa, pueblo nómada y semi nómada, habitantes de la Serranía del Perijá. Se trata de un bebé de apenas seis meses.

- 1:00 p.m. Familias desalojaron conjunto habitacional en Soacha tras llegar a dos acuerdos con las autoridades.

- 12:20 p.m. Carcel de Villavicencio reporta más de 400 infectados por coronavirus.

- 11:40 a.m. Una joven fue asesinada en Antioquia al intentar detener el abuso sexual de su amiga.

- 11:00 a.m. Alcalde de La Guajira fue captado en una procesión sin llevar la mascarilla para evitar contagiarse del coronavirus.

- 10:20 a.m. Gobierno colombiano implementará un dispositivo digital para detectar temperaturas corporales en la estación San Mateo.

- 9:40 a.m. Una innovadora terapia con plasma se investiga en Colombia tras curar a un paciente con Covid-19.

- 9:00 a.m. El hospital de Leticia fue intervenido por SuperSalud al presentar fallas en su servicio.

- 8:20 a.m. Terrible. Hijo del cantante Diomedes Díaz falleció tras un confuso accidente vehícular.

- 7:40 a.m. Aerolíneas colombianas empezarán a ofrecer vuelos nacionales desde el 11 de mayo, fecha en que termina la cuarentena.

- 7:00 a.m. El gobierno colombiano anunció que los recibos de los servicios básicos tendrán descuentos importantes para aplacar el impacto económico.

Número de infectados en Colombia

Casos: 7,006

Recuperados: 1,551

Muertos: 314

Mapa de coronavirus en Colombia

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 472 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 2.633 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 68 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 309 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Colombia inicia fabricación de ventiladores mecánicos

La Universidad de la Sabana lidera el gran proyecto de la fabricación de ventiladores mecánicos que ayudarán al combate contra el COVID-19 en Colombia. Estos elementos son de esencial uso para los pacientes más graves y tendrían un costo de 2,000 dólares, en tiempos en los que su demanda crece.

Gobierno anuncia reactivación de ciertos sectores

A pesar de que la crisis por el coronavirus se mantiene activa en Colombia, el presidente Iván Duque aprobó que algunos sectores regresen a la actividad luego de la para de labores por la cuarentena nacional, aunque con estrictos protocolos de sanidad. Aquí la lista de actividades que se reanudarán.

- Producción de textiles

- Producción de prendas de vestir

- Producción de artículos de cuero

- Producción de papel y cartón

- Transformación de la madera

- Productos elaborados de metal

- Fabricación de sustancias y productos químicos

- Fabricación de aparatos y equipos electrónicos

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 30 de abril

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,127,184 65,639 160,180 2. España 242,988 24,824 142,450 3. Italia 207,428 28,236 78,249 4. Reino Unido 177,454 27,510 N/A 5. Francia 167,346 24,594 50,212 6. Alemania 164,077 6,736 126,900 7.Turquía 122,392 3,258 53,808 8. Rusia 114,431 1,169 13,220 9. Irán 95,646 6,091 76,318 10. Brasil 91,589 6,329 38,039

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 91,589 6,329 38,039 2. Perú 40,459 1,124 11,129 3. Ecuador 26,336 1,063 1,913 4. Chile 17,008 234 9,018 5. Colombia 7,006 314 1,551 6. Argentina 4,428 220 1,292 7. Bolivia 1,167 62 132 8. Uruguay 643 17 417 9. Venezuela 335 10 142 10. Paraguay 266 10 113

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,127,184 65,639 160,180 Canadá 54,810 3,387 22,515 México 19,224 1,859 11,423 República Dominicana 7,288 313 1,387 Panamá 6,532 188 576 Cuba 1,537 64 714 Honduras 804 75 112 Costa Rica 725 6 355 Guatemala 599 16 66 El Salvador 424 10 124 Martinica 179 14 83 Guadalupe 152 12 95

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información en Líbero.pe.