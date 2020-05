Bono Familiar Universal vía Midis: ¿cuándo podré inscribirme para cobrar los 760 soles?

¿Cómo será la inscripción para el Bono Universal? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis), con la aprobación del Ejecutivo, presentó el Decreto de Urgencia N° 052-2020, emitido el último 5 de mayo en el diario "El Peruano", que autoriza la entrega del Bono Familiar Universal de S/ 760 para los restantes 2.3 millones de hogares vulnerables que no están siendo considerados en los otros subsidios (Bono 380 soles "Yo Me Quedo En Casa", Bono Independiente y Bono Rural) y que no tienen miembros en planilla pública o privada. La medida ayudará a muchas personas afectadas por la crisis del coronavirus COVID-19 en el Perú que, según datos oficiales del Minsa, ya son más 50 mil infectados en todos el país.

De acuerdo a la ministra Ariela Luna, los beneficiarios del Bono Familiar Universal podrán inscribirse y hacer la respectiva consulta en la plataforma virtual que estará disponible a partir del próximo sábado 9 de mayo. Asimismo, los requisitos para acceder al subsidio monetario podrán verse al detalle en la web "Yomequedoencasa.pe".

"Para eso (Bono Familiar Universal) estamos diseñando una plataforma digital donde las personas podrán inscribirse con su nombre, su DNI y su hogar. Esa plataforma debe salir entre el 9 y 10 de mayo, para todas las personas que no se encuentren en las otras bases de datos", dijo Ariela Luna, ministra del Midis, en declaraciones para RPP Noticias.

La ministra también señaló que en el Perú hay 9 millones de hogares aproximadamente, de los cuales 6.8 millones están en condición de vulnerabilidad y no figuran en las planillas de los sectores público y privado. El 75% de los hogares del país que no tienen ingresos formales de un trabajo por planilla, recibirán por única vez los 760 soles de apoyo económico para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En los próximos días, el presidente Martín Vizcarra también ofrecerá detalles para la fecha de entrega del bono una vez se hayan inscrito los beneficiarios: "Esta semana tiene que cerrarse el padrón para el Bono Familiar Universal", indicó.

¿Cómo será el proceso de inscripción y requisitos para el Bono Universal de 760 soles?

Sigue los siguientes pasos para la inscripción de los beneficiarios Bono Familiar Universal de 760 soles.

1. Escribir tu nombre, DNI y la fecha de emisión del mismo y, por último, colocar el código captcha que te aparece en el documento.

2. Después de esto, se abrirá una nueva ventana donde aparecerán los medios habilitados para cobrar, elige tu mejor opción.

3. En el último paso, verificar tus datos ingresados con paciencia y enviar la solicitud.

Con esto, podrás ser uno de los beneficiados con el Bono Familiar Universal salvo un cambio de última hora que haga en el Midis.