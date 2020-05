Susy Díaz no cobrará a sus inquilinos y los esperará hasta que la cuarentena termine

Susy Díaz, al igual que millones de mujeres peruanas, celebran de una manera diferente este Día de la Madre tras la cuarentena que sacude el Perú a causa del coronavirus. La popular artista que se ganó el cariño de los peruanos en la década de los 80, se mantiene alejada de su hija Florcita, ya que se encuentra acatando las medidas de sanidad dispuestas por el Gobierno.

Asimismo, la presentadora de televisión, exocongresista y exvedette se encuentra junto a su pareja Walter Obregón celebrando este día especial. No obstante, manifestó que tiene temor de contagiarse de COVID-19 al salir a las calles limeñas.

“La pasaré en casa con Walter, no hay de otra. No podemos salir. Esta enfermedad me da miedo. Yo siempre le pido a Dios para que encuentren la cura. Me da pena no ver a mi hija Florcita y a mis nietos, pero ellos entienden; así que solo nos veremos por videollamada”, indicó al diario Ojo.

Por otro lado, se le preguntó sobre los inquilinos que habitan en su departamento, en donde señaló que tras esta crisis que vive el Perú, no les cobrará la renta hasta que la cuarentena finalice. Esto ha demostrado el gran corazón que tiene la expareja de Augusto Polo Campos.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos, porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, acotó.

Además, pidió apoyo económico para todos los artistas que viven el día a día y que no pueden sostenerse durante el estado de emergencia que el presidente tuvo que realizar.

“Me da mucha pena por ellos. Ojalá les den su bono. Muchos han reventado sus tarjetas sacando dinero y ya no pueden hacerlo más. Sin embargo, hay personas que se la buscan y salen adelante”, sentenció.