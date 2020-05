Coronavirus en Colombia, últimas noticias: contagiados y fallecidos HOY martes 12 de mayo

Coronavirus en Colombia EN VIVO | Las últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en la Colombia HOY martes 12 de mayo. Todos los casos de contagiados, fallecidos y recuperados, en el minuto a minuto, en el país que preside Iván Duque, a través de Libero.pe.

Coronavirus en Colombia hoy martes 12 de mayo

- 3:07 p.m. Un hombre de 44 años venció al coronavirus tras 26 días en la unidad de cuidados intensivos y contra todo pronóstico de vida.

- 2:30 p.m. Continúa la ayuda de la empresa privada a poblaciones vulnerables durante la emergencia sanitaria por la covid-19. Postobón donó otros 800 mil litros de agua y bebidas para ancianatos, albergues y otras fundaciones.

- 2:00 p.m. El presidente de la nación lidera reunión virtual desde la Casa de Nariño con el gobernador del Amazonas y el Alcalde de Leticia con el objetivo de evaluar la situación que enfrenta esa región por el coronavirus.

- 1:30 p.m. Medios llaneros informan que alrededor de 52 mil venezolanos retornaron a su país, debido al brote de coronavirus en Colombia.

- 12:30 p.m. Según informa EPM (Empresa prestadora de servicios público), tres de sus trabajadores dieron positivo a COVID-19 en el proyecto hidroeléctrico Ituango.

Tres trabajadores del consorcio CCCI, que atiende las obras técnicas de la contingencia en el #ProyectoItuango, resultaron positivos para #Covid19, notificaron las autoridades sanitarias.

- 11:30 a.m. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Amazonas confirmó que de los 191 casos nuevos reportados en las últimas horas, 85 de ellos dieron positivo en la cárcel de Leticia.

- 10:30 a.m. El emotivo video de la Presidencia de Colombia para concientizar a la población frente a la pandemia.

#PrevenciónyAcción | Conoce los protocolos de seguridad y bioseguridad que deben cumplir las personas que hacen parte de los sectores que empezaron a recuperar la productividad el día de hoy. ¡Recuerda que la prevención es tarea de todos!

- 9:30 a.m. Es preciso recalcar que Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos de COVID-19, con 4,305 positivos.

- 8:30 a.m. La empresa de aerolínea Avianca, de Colombia, se declaró en bancarrota. Hace poco celebraron 100 años de existencia.

- 7:30 a.m. ¡Buenos días! Colombia entró en la lista negra de Japón. Japoneses temen viajar al país colombiano ante el brote del coronavirus.

Colombia cumplió su primer día de reactivación

El gobierno de Iván Duque decidió que algunas actividades puedan regresar a su marcha normal luego de la cuarentena que se instauró el 25 de marzo. Los primeros sectores involucrados con el comercio de muebles, papelerías y librerías han sido habilitados, luego de cumplir con protocolos sanitarios.

La decisión logrará que más de 2.3 millones de personas en Bogotá puedan salir a las calles, a pesar de que Colombia no ha llegado al tope de contagios. Además, cerca de 800 municipios que no han registrado casos de coronavirus también regresan a la normalidad, pero las reuniones masivas siguen estando prohibidas.

Número de infectados en Colombia

Casos: 11.613

Recuperados: 2.825

Muertos: 479

Mapa del coronavirus en Colombia

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 474 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 4.305 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 130 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 1.022 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo, aunque autorizó la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 9 de mayo

Coronavirus Pandemic COVID-19 Live World Map Count

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1.385.834 81.795 262.225 2. España 268.143 26.744 177.846 3. Reino Unido 223.060 32.065 N/A 4. Rusia 221.344 2.009 39.801 5. Italia 219.814 30.739 106.587 6. Francia 177.423 26.643 56.724 7. Alemania 172.576 7.661 145.617 8. Brasil 169.594 11.653 67.384 9. Turquía 139.771 3.841 95.780 10. Irán 109.286 6.685 87.422

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 169.594 11.653 67.384 2. Perú 68.822 1.961 22.406 3. Chile 30.063 323 13.605 4. Ecuador 29.509 2.145 3.433 5. Colombia 11.613 479 2.825 6. Argentina 6.278 314 1.837 7. Bolivia 2.831 122 299 8. Paraguay 724 10 170 9. Uruguay 711 19 523 10. Venezuela 422 10 205

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1.385.834 81.795 262.225 Canadá 69.981 4.993 32.994 México 36.327 3.573 23.100 República Dominicana 10.634 393 2.870 Panamá 8.616 249 4.687 Honduras 2.100 116 206 Cuba 1.783 77 1.229 Guatemala 1.114 26 111 El Salvador 958 18 325 Costa Rica 801 7 517 Jamaica 505 9 90 Martinique 187 14 83

Colombia anuncia creación del FOME

Presidente Iván Duque reveló la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el cual busca fortalecer al sector salud con materiales de prevención, respiradores mecánicos y recursos para la ayuda social. Será el brazo financiero de Colombia durante la pandemia del coronavirus.

Además, reveló que más de 6 billones de pesos han sido destinados para cubrir los gastos que necesita el país para superar la emergencia sanitaria. Los fondos que recolectaron llegaron por inversiones del sector financiero, préstamos y ahorros que el gobierno tenía destinado para el 2039. Iván Duque aclaró que todo será reembolsado.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

