Coronavirus Venezuela últimas noticias: número de contagiados y fallecidos este miércoles 13 de mayo

Coronavirus Venezuela | Conoce las últimas noticias y las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, en el marco de la pandemia de la COVID-19. Hasta HOY, miércoles 13 de mayo, se registran 422 casos confirmados, 205 personas recuperadas y 10 muertes.

Últimas noticias de hoy: coronavirus en Venezuela

Reporte del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.

Coronavirus en Venezuela hoy miércoles 13 de mayo

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

Minuto a minuto Venezuela hoy 13 de mayo

9:00: Un cargamento de más de 46 toneladas de insumos médicos llegaron a Venezuela a través del puente aéreo creado por el régimen con la República de China.

Más de 46 toneladas de insumos médicos llegaron al país https://t.co/f8Dpk6o56h pic.twitter.com/UYWoXhMbyt — El Nacional (@ElNacionalWeb) May 13, 2020

8:30: La canasta básica familiar sigue subiendo en plena crisis sanitaria

Canasta alimentaria de Maracaibo superó los 53 millones de bolívares en abril | Por @DeisyKarina8 https://t.co/dkjazHkhsV pic.twitter.com/mL3on5SgdT — El Nacional (@ElNacionalWeb) May 13, 2020

8:00 Nicolás Maduro extiende por 30 días más “estado de alarma” en Venezuela. La medida terminará el 12 de junio.

Firmé el decreto que extiende por 30 días el Estado de Alarma Nacional con el fin de proteger la salud de todas y todos. ¡Pueblo de Venezuela! No es momento de aflojar, es tiempo de mayor conciencia y mayor disciplina para hacer frente a esta Pandemia que afecta a la humanidad. pic.twitter.com/pyF6hZOr5T — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 13, 2020

7:30: Buenos días. Venezuela amanece con 423 casos confirmados de coronavirus y solo 10 fallecidos. 220 personas ya están recuperadas.

La situación económica de Venezuela en riesgo

La inflación en Venezuela se situó en abril en 80 %, cuadriplicando así el dato de marzo y con una subida de 58,8 puntos; rompiendo la tendencia a la baja de los dos últimos meses, informó este lunes el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento.

Los rubros que experimentaron una mayor alza fueron el de salud, con 162,4 %, el de bebidas alcohólicas y tabaco, con 132,6 %, el de alquiler de vivienda (112,2 %) y el transporte, con una subida del 108,5 %.

Venezolanos regresan a su país

Según las autoridades migratorias, durante esta pandemia han regresado a Venezuela alrededor de 52.000 ciudadanos, que se encontraban lejos de sus hogares.

Rusia ayuda a Venezuela tras fallida incursión política

En medio de la pandemia del coronavirus y la crisis que vive Venezuela por la escasez de alimentos y servicios básicos, en los que se incluyen la la falta de gasolina, el gobierno de Nicolás Maduro, denunció que sufrió incursión política por parte de Estados Unidos y Colombia.

Sucede que hace unos días se detuvo a dos mercenarios, de nacionalidad norteamericana, que intentaron boicotear el régimen bolivariano; no obstante, fueron detenidos y según las investigaciones eran elementos contratados por el gobierno de Donald Trump.

Los jefes de estado de Colombia y EE.UU., negaron tener alguna relación con lo ocurrido, pero Nicolás Maduro, está convencido que ellos son los autores intelectuales de la denominada Operación Gadeón.

Rusia, uno de los aliados políticos de Venezuela, ha decidido ayudar a buscar a los mercenarios de la fallida incursión que restan por capturar, así lo dejó saber el diario Nacional.

Es por ello que por lo menos ocho agentes especiales rusos, que operarán el "Equipo Aéreo No Tripulado para conducir Operaciones y Acciones de Patrullaje y Escudriñamiento Aéreo”, aterrizaron cerca de la localidad de La Guaira, el sábado.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID-19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión EN VIVO vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, Italia, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1.380.776 81.470 260.134 2. España 268.143 26.744 177.846 3. Reino Unido 223.060 32.065 N/A 4. Rusia 221.344 2.009 39.801 5. Italia 219.814 30.739 106.587 6. Francia 177.423 26.643 56.724 7. Alemania 172.517 7.653 145.600 8. Brasil 165.475 11.309 64.957 9. Turquía 139.771 3.814 95.780 10. Irán 109.286 6.685 87.422

Reporte actualizado: países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 165.475 11.309 64.957 2. Perú 68.822 1.961 22.406 3. Chile 30.063 323 13.605 4. Ecuador 29.509 2.145 3.433 5. Colombia 11.063 463 2.705 6. Argentina 6.034 305 1.837 7. Bolivia 2.556 118 273 8. Paraguay 724 10 170 9. Uruguay 707 19 517 10. Venezuela 414 10 193

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1.380.776 81.470 260.134 Canadá 69.907 4.992 32.650 México 35.022 3.465 23.100 República Dominicana 10.634 393 2.870 Panamá 8.448 244 4.687 Honduras 1.972 108 203 Cuba 1.783 77 1.229 Guatemala 1.052 26 110 El Salvador 958 18 325 Costa Rica 801 7 517 Jamaica 502 9 90 Martinique 187 14 83

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 como el nombre científico del coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas con la finalidad de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Según la información brindada por la OMS a la población mundial, el virus se logra trasmitir por secreciones de fluidos, por ejemplo: un estornudo, una tos o un apretón de manos.

Es por ello que se pide el uso obligatorio de la mascarilla, pues así se reducen las posibilidades de contagio.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El investigador especializado en temas del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten aprender más sobre la pandemia del coronavirus. Todo gracias a haber entrevistado a cientos de personas infectadas con el nuevo coronavirus de Wuhan, que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros, ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", señaló para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan cancelados para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este escenario las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después. Permanece durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico.

En cobre no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón la contaminación duró hasta 24, es decir, no se detectó al SARS-CoV.2 durante un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir; mientras que las bacterias son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

Autotest del coronavirus

El Ministerio de Salud activó una aplicación para poder detectar coronavirus. Para descargarla, entra aquí

¿A qué reino pertenecen los virus?

A ninguno, porque no son seres vivos.