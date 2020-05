Coronavirus en Colombia: 15.574 infectados, 574 fallecidos y 11.249 recuperados [Resumen del 17 de mayo]

Coronavirus en Colombia EN VIVO | Entérate últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en la Colombia HOY domingo 17 de mayo. Todos los casos de contagiados, fallecidos y recuperados, en el minuto a minuto, en el país que preside Iván Duque, a través de Libero.pe.

Este domingo 17 de mayo terminó con 15.574 infectados a causa del coronavirus y 574 muertes causa de esta enfermedad. Por otra parte se contabiliza 11.249 personas recuperadas de la COVID-19.

Colombia es el quinto país con más casos de coronavirus en Sudamérica. Brasil, Perú, Chile y Ecuador lo superan respectivamente y por eso, el Gobierno liderado por Iván Duque continúa implementando medidas en su lucha contra esa pandemia.

Ministerio de Vivienda informó hoy que el decreto 579 de 2020 sobre las medidas de Prevención y Acción en arrendamientos congela el incremento de los cánones durante la emergencia por la COVID-19 pero no lo hace con el pago del arriendo. La invitación es a llegar a acuerdos entre las partes.

Reporte actualizado.

9:01 p. m. Ministerio del Trabajo: Conoce la historia de Angela, María y Nathalia, estudiantes que obtuvieron su grado virtualmente y quienes resaltan la importancia de Internet para cumplir su sueño en medio de esta emergencia.

9:00 p. m. Conferencia completa del presidente Iván Duque

8:30 p. m. El Ministerio de Salud: "Al término de su visita a Cartagena, el ministro Fernando Ruíz hizo un balance de la situación y explicó los compromisos adquiridos para fortalecer la respuesta frente a la COVID-19".

8:26 p. m. Presidente Iván Duque: No veo realista que estemos haciendo, en el cortísimo plazo, la apertura de vuelos internacionales

8:00 p. m. Ministerio de Salud asegura que ya se solucionó el problema con planta de oxígeno en el Amazonas y que se encuentran en gestiones para conseguir otra.

7:00 p. m. Según datos del Instituto Nacional de Salud, 252 auxiliares de enfermería y 105 profesionales de este sector dieron positivo al coronavirus.

6:00 p. m. La Organización de las Naciones Unidas advierte que la pandemia de coronavirus ocasionaría problemas psicológicos entre la población a nivel mundial.

5:01 p. m. Ministerio de Colombia confirma que los casos de coronavirus se elevaron a 15.574 y se registran 574 muertes

3:21 p. m. Ministerio de Educación: Con diferentes recursos audiovisuales, profesores como Stiven Rodríguez del departamento de Antioquia, siguen aportando herramientas educativas a los niños y niñas para Aprendo en Casa

3:05 p. m. Ministerio de Vivienda: El Decreto 579 de 2020 sobre las medidas de Prevención y Acción en arrendamientos congela el incremento de los cánones durante la emergencia por la COVID-19 pero NO congela el pago del arriendo. La invitación es a llegar a acuerdos entre las partes.

3:04 p. m. Ministerio de Trabajo: Si siente que sus derechos laborales son vulnerados, comuníquese con nosotros a través de nuestro canal de atención telefónico

2:32 p. m. Ministerio del Interior: En el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia #IDAHOBIT, el @MinInterior reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas LGBT+ e invita a los colombianos a luchar contra la discriminación

1:25 p. m. Presidencia de Colombia: A través de Facebook Live el Presidente Ivan Duque responderá hoy las inquietudes de los colombianos sobre las acciones del Gobierno Nacional frente a la pandemia del COVID-19

1:04 p. m. Ministerio de Salud: Separa residuos como pilas, medicamentos, luminarias y plaguicidas que utilices en casa. Cuando superemos esta emergencia generada por la COVID-19

12:43 p. m. Son nueve los futbolistas que están varados en Bolivia por la pandemia y piden ayuda al Gobierno Nacional para regresar a Colombia

12:10 p. m. En Manizales, la Secretaría de Salud de Caldas cerró preventivamente dos clínicas de la ciudad, tras encontrar que estas no cumplían con los protocolos mínimos de bioprotección

11:30 a. m. El programa Colombia+Competitiva capacitará a empresas y actores de ocho departamentos, para que cuenten con las herramientas adecuadas para gestionar destinos con gran potencial.

10:45 a. m. En el país de Madagascar, se registró el primer fallecido por coronavirus.

10:07 a. m. Según la Secretaría de Seguridad de Cali, se desactivaron siete reuniones en la capital del Valle en tan solo una noche

9:15 a. m. Lamentablemente, se reportaron 87 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas.

8:48 a. m. Sectores empresariales como el del entretenimiento y restaurantes vieron en el mundo digital un salvavidas para sus empresas.

8:40 a. m. Por lo menos 137.000 sanciones se han impuesto durante el aislamiento por conducir con exceso de velocidad y realizar maniobras peligrosas

8:08 a. m. Ausencia de insumos, equipos médicos e infraestructura hospitalaria para la atención de los pacientes con covid-19 son los principales problemas en Buenaventura, Chocó y otras regiones

7:44 a. m. En la inspección a los centros de salud, se encontraron falencias en las rutas de atención y en la entrega de elementos de protección al personal de salud en clínicas de Manizales.

7:00 a. m. La iniciativa del Gobierno Nacional y la Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO) para reactivar uno de los sectores más afectados por la pandemia: el turismo.

¿Cuántos infectados por coronavirus COVID-19 hay en las regiones de Colombia?

Estas regiones de Colombia también presentan pacientes con coronavirus:

Bogotá: 4.892

Valle del Cauca: 1.557

Atlántico: 1.383

Meta: 940

Bolívar: 1.051

Amazonas: 924

Antioquia: 501

Nariño: 376

Cundinamarca: 320

Magdalena: 355

Risaralda: 236

Huila: 187

Tolima: 134

Caldas: 108

Norte de Santander: 105

Boyacá: 89

Quindío: 78

Cesar: 72

Cauca: 54

Santander: 42

Córdoba: 51

Chocó: 40

La Guajira: 32

San Andrés y Providencia: 21

Casanare: 25

Caquetá: 19

Vaupés: 11

Sucre: 4

Putumayo: 2

Arauca: 1

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 501 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 4.892 infectados

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 17 de abril

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, pero sobre todo han estado viviendo en los murciélagos desde tiempos ancestrales. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Dónde se originó el nuevo coronavirus?

Este nuevo coronavirus (COVID-19) tuvo su primer brote en la ciudad de Wuhan, China. Todo hace indicar que se originó en un mercado de animales, en donde se vendían todo tipo de criaturas para el consumo humano, e incluso estas se encontraban en pésimo estado de salud e higiene.

¿Qué animal creó el coronavirus?

El coronavirus ha habitado desde tiempos remotos en los murciélagos. Sin embargo, la COVID-19 se desarrolló en dichos animales pero no fue traspasado directamente a los humanos, sino que hubo otro animal como intermediario y se sospecha que pudo ser el pangolín, una criatura parecida a un armadillo, aunque no hay nada confirmado.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando un individuo infectado tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de alguien que se encuentre enfermo.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información en Líbero.pe.