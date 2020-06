Mapa del coronavirus en el Perú [EN VIVO]: casos y muertes de HOY domingo 31 de mayo

Mapa del coronavirus en el Perú | Entérate de las últimas noticias sobre la COVID-19 en cada una de las regiones del país que dirige el presidente Martín Vizcarra, con todos los números de contagios y muertes en un minuto a minuto de HOY domingo 31 de mayo.

- 8:30 p. m. Terminal Portuario de Iquitos trasladó 700 balones de oxígeno para Loreto

- 8:00 p. m. Premier Zeballos: "Reitero la mejor disposición de llegar a entendimientos que permitan dar una buena respuesta a la ciudadanía, la cual se mantiene expectante a las decisiones que tomemos esta tarde"

- 7:30 p. m. El Ministerio de Vivienda: "Titular del MVCS llegó este sábado a la región con más de 16 mil pruebas rápidas, 60 mil equipos de protección personal, 5 respiradores no invasivos y medicamentos para combatir el Covid-19".

- 6:00 p. m. En un rápido accionar, personal de la Marina de Guerra y la Policía Nacional, intervinieron y detuvieron a varias personas que se encontraban libando licor en plena vía pública, en la zona Residencial Alameda del Norte, Puente Piedra, desacatando las medidas de inmovilización social

- 5:00 p. m. INFORME DEL CORONAVIRUS EN PERÚ:

- Casos confirmados: 164 476

- Fallecidos: 4506

- Recuperados: 67 208

- 4:30 p. m. A fin de coordinar el apoyo necesario al personal de salud de la región Piura, el premier Vicente Zeballos se reunió con Arnaldo La Chira, decano del Colegio Médico de esta región.

- 4:00 p. m. El titular de la PCM, Vicente Zeballos, acompañado del ministro de Vivienda, la viceministra de Salud Pública y representantes de EsSalud, inspeccionan los trabajos en el Hospital Cayetano Heredia, que ampliará su capacidad hospitalaria con 170 camas más para la población de Piura.

- 3:30 p. m. "Para mejorar la atención en salud a los pacientes con COVID-19 el premier Vicente Zeballos supervisó el avance de las obras de ampliación y equipamiento del Hospital de Contingencia "Estadio Campeones del 36" en Sullana, el cual permitirá ampliar la capacidad hospitalaria", expresó el Consejo de Ministros.

- 3:00 p. m. Consejo de Ministros añade: "Vicente Zeballos sostuvo diálogo con pobladores de la provincia de Sullana (Jesús Dioses, Norma Castro, Gracy Noe y María Carbonero) quienes informaron sobre la falta de oxígeno, la necesidad de camas y mayor entrega de bonos económicos".

- 2:30 p. m. El Ministerio del Interior: "Viceministro de Orden Interno, Esteban Saavedra, realiza visita de trabajo en Piura como parte de la comitiva del Consejo de Ministros contra el coronavirus. Inspeccionó sedes de la PNP y articuló acciones en favor de la seguridad de toda la región.

- 2:00 p. m. El Consejo de Ministros: "¡Trabajo articulado con los gobiernos locales para frenar propagación del coronavirus! Premier Vicente Zeballos coordina acciones de prevención con los alcaldes provinciales de Piura, Morropón y Sechura; y distritales de 26 de octubre y Castilla".

- 1:30 p. m. Vicente Zeballos añade: "Las circunstancias exigen, hoy más que nunca, articular entre nosotros. Aquí todos somos aliados y sumamos un esfuerzo compartido. Tenemos que estar preparados y alertas".

- 1:00 p. m. Vicente Zeballos: ""Cada región tiene sus particularidades y debemos dar respuesta a cada realidad. Por eso, es importante escuchar a sus representantes que son los congresistas. Esta es una respuesta de Estado".

- 11: 50 a.m. Un país unido puede vencer cualquier reto que nos ponga la naturaleza, aseguró Martín Vizcarra, al recordarse los 50 años del terremoto en la ciudad de Huaraz, Áncash

- 9: 46 a.m. Ministerio de Salud informa: "El milagro de la vida es esperanza. Esta noche, en el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte, nuestro personal de salud logró el nacimiento de una bebé cuya madre es paciente con COVID-19. Ambas se encuentran estables y bajo monitoreo".

- 9: 20 a.m. Premier Vicente Zeballos confirma que no se ha descartado la ampliación de la cuarentena nacional: “Es difícil poder cuantificar en un periodo de tiempo específico cuánto más se podría prorrogar o no, esto tiene que estar sujeto a informes científicos que tiene que emitir oportunamente el equipo que acompaña al Ministerio de Salud”.

- 8: 09 a.m. ¡A abrigarse! Hoy tendremos el 91% de humedad en Lima, además, las probabilidades de lluvia ascienden al 10%

- 7: 45 a.m. Lima amanece con temperaturas bajas. A las 7: 05 de la mañana, la capital registra 17°. Hoy, el atardecer se dará a partir de las 5: 49 p.m.

- 7: 35 a.m. El premier Vicente Zeballos junto a los titulares del Minagri, Jorge Montenegro; y MIMP, Gloria Montenegro, se dirige a Piura para supervisar la operatividad de los servicios de salud, el orden interno y el funcionamiento de mercados frente a la COVID-19.

- 7: 02 a.m. Iniciamos un nuevo día lleno de información referente al avance del coroanavirus en el Perú.

Transporte interprovincial volvería entre julio y agosto

Carlos Lozada, ministro de Transporte y Comunicaciones, indicó que el transporte aéreo e interprovincial se reanudaría de manera gradual y progresiva entre los meses de julio y agosto.

“Actualmente estamos viendo cómo está el nivel de desarrollo del contagio, los indicadores de salud y letalidad del virus, de tal manera que en la fase 3 probablemente activemos gradual y parcialmente el servicio de transporte aéreo local entre regiones”, indicó.

Asimismo, el titular de MTC agregó: "En mes y medio o dos meses, pensamos que en julio o agosto, debemos estar reactivando todo el sistema de transporte interprovincial tanto aéreo como terrestre”.

En el mismo marco se refirió a las cuantiosas pérdidas que sufrieron las empresas transporte y como su cartera buscará alivianar el impacto económico.

"Estamos hablando de más de 50 mil buses a los que le vamos a hacer un subsidio al combustible a efectos de que se transfiera a la ATU, como también a las autoridades interprovinciales, los recursos necesarios para afrontar este impacto económico”, finalizó.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Perú?transporte

Infectados: 155.671

Fallecidos: 4,230

Recuperados: 62 791

Coronavirus en el Perú: casos por departamento

Lima : 92 057

: 92 057 Callao : 10781

: 10781 Piura : 7180

: 7180 Lambayeque : 7060

: 7060 Loreto : 4109

: 4109 La Libertad : 3816

: 3816 Ucayali : 3645

: 3645 Áncash : 3384

: 3384 Arequipa : 3146

: 3146 Ica : 2691

: 2691 Junín : 1755

: 1755 Tumbes : 1219

: 1219 San Martín : 1151

: 1151 Cusco : 916

: 916 Huánuco : 811

: 811 Cajamarca : 700

: 700 Ayacucho : 679

: 679 Amazonas : 563

: 563 Huancavelica : 407

: 407 Tacna : 372

: 372 Pasco : 448

: 448 Madre de Dios : 450

: 450 Moquegua : 462

: 462 Puno : 321

: 321 Apurímac: 162

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019.