NASA TV y SpaceX [EN VIVO]: Acople del Crew Dragon y Estación Espacial Internacional

Canal NASA TV y SpaceX EN VIVO. Sigue en directo el acople del Crew Dragon con la Estación Espacial Internacional este domingo 31 de mayo (9:25 a. m. Hora peruana) con la transmisión especial del canal de YouTube de la NASA. Los astronautas Doug Hurley y Bob Behken a bordo de la nave para cumplir con la misión Launch América. Minuto a minuto con toda la información del evento histórico para la humanidad por Libero.pe

Como se recuerda, NASA y SpaceX tuvieron programado realizar el lanzamiento el último sábado 30 de mayo a las 2:22 p.m. (hora peruana). Es importante enfatizar que, este viaje que dura aproximadamente 19 horas, es la primera vez una empresa privada transporta a dos astronautas de la agencia espacial estadounidense.

Mira todas la incidencias de la llegada a la Estación Espacial Internacional.







- 9:31 a. m. ¡Momento histótico! SpaceX pudo acoplarse a la Estación Espacial Internacional.

- 9:24 a. m. Preciso instante de la llegada de la nave espacial SpaceX.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR