Anonymous: la historia del grupo de hackers más conocido y grande del mundo

La muerte del afroamericano George Floyd, aparentemente asfixiado por el expolicía Derek Chauvin, desató protestas y disturbios en varias ciudades de los Estados Unidos. Eso no es todo. Anonymous, conocido grupo de hackers, volvió a la carga y prometió revelar los "crímenes" y la relación que mantuvo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con Jeffrey Epstein, multimillonario acusado de abuso sexual a menores.

Asimismo, Anonymous publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que revelaría los secretos oscuros de la policía de Minneápolis, ciudad donde se registró el terrible accidente. "Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran", expresó.

Anonymous: ¿Quién es?

Anonymous, autodenominado ciberactivistas, es el seudónimo de un colectivo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía ni una ideología definida. Su misión es revelar información confidencial de los gobiernos como de organizaciones privadas que dañan a la sociedad.

¿Cuándo y dónde nació Anonymous?

Se originó como diversión en el año 2003 a través de los foros 4Chan, una comunidad donde cualquier internauta puede publicar contenidos relacionados con un determinado tema. A continuación conoce algunos de los hechos protagonizados por Anonymous.

Anonymous y su apoyo a los Wikileads de Julian Asange.

"Operación Independencia": Anonymous hackea las cuentas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, expresidentes de Colombia.

Anonymous se enfrentó al Estado Islámico (2015) por el acto terrorista contra la revista Charlie Hebdo en Francia

¿Cómo opera Anonymous?

Anonymous alcanzó fama en el escándalo de Wikileaks. En aquel momento, se autodeclararon "enemigos" de todos los que no ayudaron a Julian Assange. Este grupo provoca la caída se servidores mediante ataques informáticos y en sus videos distorsionan su voz para que no se les identifique.

En tanto, su lema es: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos". Además, utilizan una máscara al estilo del largometraje V de Venganza (V for Vendetta).

Anonymous se pronuncia sobre la muerte de George Floyd

Anonymous mencionó que el exagente Derek Chauvin "debería enfrentar cargos de asesinato". "Desafortunadamente, no confiamos en su organización corrupta para llevar a cabo la justicia. Entonces, expondremos muchos de sus crímenes al mundo", agregó en un material grabado.