Coronavirus: Comunidad en Loreto señala que no reciben ayuda del Gobierno

Desde Trompeteros, en Loreto, se pronunció el apu de la comunidad de Pucacuro, Emerson Mucushua, quien en contacto con RPP denunció que el personal del Ministerio de Salud aún no llega a la zona donde viven, pues al menos tres miembros habrían dado positivo al coronavirus.

En la comunidad procedente de la selva, Mucushua señaló que necesitan con urgencia atención médica, pues hay 6 habitantes que se encuentran con síntomas graves de la COVID-19. Incluso, la pasada madrugada se originó el primer deceso a partir de las 4:00 a. m.

Según la conversación entre el representante de Pucacuro y RPP, el Gobierno no ha enviado ningún tipo de ayuda y pasan por momentos críticos. “Hasta hoy no hay nada. Ningún resultado. No hay medicinas, como lo había contado no llega hasta hoy el Gobierno. Lo que queremos es medicina, oxígeno y alimentación”, expresó Mucushua.

Además, las quejas también e deben al ya mencionado retraso del equipo de salud que había llegado a Trompeteros para dirigirse a la comunidad. La semana pasada la viceministra de Salud, Nancy Zerpa, señaló que había llegado junto a un equipo a la zona asistir a la gente de Pucacuro, aunque por casos de coronavirus no realizaron la ayuda.

“Ayer a las 3 de la tarde me llamaron de Trompeteros, me dicen que no han podido ingresar a la comunidad. La razón fue que un médico. Un odontólogo y una enfermera dieron positivo a la COVID-19. Eso es preocupante para nosotros y como comunidad no vamos a permitir que ingresen”, explicó Mucushua.

La situación empeora para la comunidad, pues se quedan sin recursos y los problemas de salud amenazan con seguir cobrándose vidas. Además, hace menos de un mes el alcalde del distrito llevó alimentos y medicinas a Pucacuro, pero varios productos se encontraban contagiados de coronavirus.