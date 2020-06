El tierno video de una mamá osa ayudando a sus crías a cruzar la pista

No cabe duda que esta cuarentena no está dejando grandes enseñanzas, sobre todo si está relacionado con el cuidado del medio ambiente. Y es que los animales han recuperado su hábitat y ya no tienen miedo de ser vistos por los humanos.

Claro ejemplo de ello se ha dado en diferentes partes del mundo, como por ejemplo los jabalíes en el centro de Madrid, chacales en Francia y delfines en la costa peruana. Ahora, el video que está dando que hablar está relacionado con una mamá osa que ayuda a sus oseznos a cruzar la pista de una carretera.

El hecho ocurrió el pasado 22 de mayo y tiene como protagonista a una mamá osa en la carretera de Cooper Landing, Alaska, en Estados Unidos. El mamífero omnívoro detuvo el paso de un carro para hacer cruzar a sus crías.

El suceso fue registrado por un fotógrafo amante de la naturaleza y de los osos, por lo que no dudó en captar el tierno momento. Es preciso recalcar que los mamíferos nunca tuvieron una actitud salvaje y solo siguieron su rumbo.

El video originario de Youtube y compartido en Facebook cuenta con más de 5 mil reproducciones y es todo un 'boom' en las redes sociales. "Una vez más los animales dan el ejemplo", "Qué tierno gesto de la mamá osa con sus crías", son algunos de los comentarios que se leen.

Es preciso recalcar que el video fue subido en el canal 'ViralHog', donde hay más videos de animales en esta cuarentena. Los perros y gatos son los grandes protagonistas en este confinamiento por sus ocurrencias y sobre todo si conviven bajo el mismo techo.